В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами

В Азербайджане с 29 июня и до вечера 1 июля временами ожидаются ливневые дожди с грозами.

В Азербайджане с 29 июня и до вечера 1 июля временами ожидаются ливневые дожди с грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, не исключается град.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.