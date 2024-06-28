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В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами

В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами В Азербайджане с 29 июня и до вечера 1 июля временами ожидаются ливневые дожди с грозами.
Экология
28 июня 2024 г. 16:42
В Азербайджане ожидаются ливневые дожди с грозами

В Азербайджане с 29 июня и до вечера 1 июля временами ожидаются ливневые дожди с грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных местах (Дашкесан-Гедабек, Гянджа-Газах, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, не исключается град.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

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