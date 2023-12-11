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В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки, температура воздуха понизится на 3-6 градусов

В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки, температура воздуха понизится на 3-6 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове с 12 по 14 декабря ожидается неустойчивая погода.
Экология
11 декабря 2023 г. 14:13
В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки, температура воздуха понизится на 3-6 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове с 12 по 14 декабря ожидается неустойчивая погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами ожидаются осадки, которые в некоторых частях полуострова примут интенсивный характер.

Днем 12-го декабря скорость северо-восточного ветра достигнет 15-18 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями. Ночью ожидается 3-6, днем - 6-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана с вечера 11 декабря до полудня 14 декабря ожидается неустойчивая, дождливая погода. В горных районах выпадет снег. В отдельных районах (Губа-Гусар, Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными.

Будет преобладать восточный ветер, скорость которого местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-6 градусов.

В низменных районах ночью ожидается 1-6, днем - до 11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке İntensiv yağış və qar yağacaq, temperatur 3-6 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

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