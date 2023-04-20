В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки, грозы и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 21 апреля скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, вечером - местами до 23 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 21 апреля скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, местами - 23 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

21 апреля в регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные. Прогнозируются грозы, град, в высокогорных районах - снег.

22 и 23 апреля днем в горных и предгорных районах ожидаются осадки. Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/с, 21 апреля - местами до 23-28 м/с.

С вечера 24 апреля и до вечера 25 апреля ожидаются осадки, местами интенсивные. Прогнозируются грозы, град, в высокогорных районах - снег.

Вероятно увеличение уровня воды в реках.