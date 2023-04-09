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В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, выпадет град и снег

В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, выпадет град и снег В регионах Азербайджана в течение следующей недели будет переменчивая погода, возможны кратковременные дожди.
Экология
9 апреля 2023 г. 14:16
В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, выпадет град и снег

В регионах Азербайджана в течение следующей недели будет переменчивая погода, возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, первый процесс продлится с 10 апреля до утра 12 апреля, а второй процесс продлится с 13 до дня 14 апреля. В основном в северных и западных районах есть вероятность грозы, выпадения интенсивных осадков, града, а также снега в горных районах.

Западный ветер в горных и предгорных районах усилится до 15-18 м/с 10 апреля, а 13 апреля местами до 20-25 м/с.

Есть вероятность, что уровень воды в реках повысится, а в некоторых реках Большого и Малого Кавказа будут кратковременные паводки.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə rayonlarda intensiv yağış yağacaq, dolu düşəcək

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