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В Азербайджане ожидаются грозы, в горах снег 

В Азербайджане ожидаются грозы, в горах снег  Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 апреля.
Экология
7 апреля 2022 г. 13:07
В Азербайджане ожидаются грозы, в горах снег 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9°, днем - 15-20° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем - 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. Возможны грозы, в горных районах - снег. Днем в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер западный, временами с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 9-14° тепла.

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