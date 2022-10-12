В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 октября ожидается переменная облачность с кратковременными осадками.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 октября ожидается переменная облачность с кратковременными осадками.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 20-23° тепла. В Баку ночью 16-18°, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность 65-75%.

Завтра в восточных районах местами ожидаются грозы, туман и дожди, в отдельных местах интенсивные.

Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.