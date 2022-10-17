В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся.

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - до 19°тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - до 19°тепла. Атмосферное давление 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди, в отдельных местах интенсивные. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 7-12° тепла.