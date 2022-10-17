О нас

В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

В Азербайджане ожидаются грозы и дожди 18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся.
Экология
17 октября 2022 г. 13:25
В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - до 19°тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - до 19°тепла. Атмосферное давление 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди, в отдельных местах интенсивные. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 7-12° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi