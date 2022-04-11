В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает об изменении погодных условий на территории страны.

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает об изменении погодных условий на территории страны.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 апреля до вечера 13 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром 13 апреля местами на полуострове порывы ветра достигнут 25-30 м/с.

В северных и западных районах Азербайджана с 12 по 14 апреля ожидаются осадки. На отдельных территориях пройдут ливни, возможны грозы и град, в высокогорных районах - снег.

Западный ветер усилится до 20-25 м/с, 12-го апреля порывы ветра достигнут 28-33 м/с.

Вероятны кратковременные наводнения и сели в горных реках Большого и Малого Кавказа.