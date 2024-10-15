В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов

Завтра в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются дожди.

Завтра в некоторых участках Баку и Абшеронского полуострова ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами возможны кратковременные ливни и грозы.

В регионах Азербайджана с завтрашнего вечера до полудня 20 октября сохранится нестабильная погода, возможны дожди и грозы.

В Гянджа-Газахском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах и Нахчыванской АР пройдут ливни, выпадет град, а в горных районах - снег.

Температура воздуха постепенно снизится на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Уровень воды в реках может повыситься, а на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона есть вероятность кратковременных паводков и наводнений.