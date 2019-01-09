В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 9 на 10 января местами вероятен дождь. Сильный северо-западный ветер к вечеру утихнет.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-5, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 2-4, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана 10 января преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются осадки, местами туман. Западный ветер усилится в некоторых местах.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях – 10-15 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По медико-метеорологическому предупреждению, с вечера 9 января до полудня 10 января на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, что неблагоприятно для большинства населения.

МЭПР предупреждает, что сильный северо-западный ветер, который будет дуть с вечера 9 до полудня 10 января, ночью 10 января и утром ожидается временное усиление.

В районах Азербайджана с вечера 9 января до полудня 10 января временами ожидается усиление западного ветра.