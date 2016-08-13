В Азербайджане ожидаются дожди и похолодание - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-27°С, днем – 34-39°С, в Баку ночью 25-27°С, днем - 36-38°С.

В течение дня 15 августа, ночью и утром 16 августа северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Восточный ветер вечером сменится на временами усиливающийся западный.

Температура воздуха ночью составит 21-26°С, днем - 35-40°С, местами до 42°С, в горах ночью 16-21°С, днем - 28-33° С.

Вечером 14 августа и 15 августа ожидается усиление западного ветра. В горных и предгорных районах вероятны осадки локального характера. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 26-27°С, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане –27-28°С, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 29-30°С.