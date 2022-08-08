В Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-34° тепла. В Баку ночью будет 22-24°, днем 30-32° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25°, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. К вечеру в большинстве районов дождь постепенно прекратится. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.