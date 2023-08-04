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В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 августа 2023 г. 13:22
В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33° тепла.

5 августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, временами интенсивные, грозы и град. К утру осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 18-23° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

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