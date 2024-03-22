В Азербайджане ожидаются дождь, снег и сильный ветер

В районах Азербайджана с утренних часов 22 марта до полудня 24 марта местами ожидаются осадки, в горных районах - снег.

В районах Азербайджана с утренних часов 22 марта до полудня 24 марта местами ожидаются осадки, в горных районах - снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Утром и днем 23 марта осадки ненадолго прекратятся, западный ветер усилится до 15-20 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 23 марта и до утренних часов 24 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, вечером в некоторых частях полуострова - до 20-23 м/с.

В ночь на 23 марта в некоторых местах временами ожидаются осадки.