О нас

В Азербайджане ожидается ветреная погода

В Азербайджане ожидается ветреная погода В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром, ожидаемым с полудня 24 сентября до вечера 25 сентября.
Экология
24 сентября 2024 г. 12:53
В Азербайджане ожидается ветреная погода

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром, ожидаемым с полудня 24 сентября до вечера 25 сентября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечено, что в Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/сек.

В Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Джалилабаде, Гобустане, Гёйгеле, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Шамкире, Товузе, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Гедабеке, Мингячевире, Барде, Тертере, Евлахе, Гахе, Балакяне, Шеки, Загатале будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və bir sıra rayonlarda külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi