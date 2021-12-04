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В Азербайджане ожидается усиление ветра

В Азербайджане ожидается усиление ветра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
4 декабря 2021 г. 12:22
В Азербайджане ожидается усиление ветра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5-6 декабря на Абшеронском полуострове ожидается резкое усиление ветра, что может вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rainless, windy weather expected tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq, güclü külək əsəcək

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