В Азербайджане ожидается сильный ветер, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, утром и днем – временами до 23-28 м/с, 10 ноября – усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, утром местами на полуострове до 30 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове 9 ноября ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, утром и днем – временами до 23-28 м/с, 10 ноября – усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, утром местами на полуострове до 30 м/с.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в районах Азербайджана с утра 10 ноября до утра 11 ноября, начиная с горных районов, ожидаются переменные дожди. В отдельных территориях (Нахчыванская АР, Карабах, Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Нагорный Ширван, Губа-Гусар, низменные районы) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах - снег.

С вечера 9 ноября до полудня 10 ноября ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в отдельных местах - до 30-33 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны сели и паводки.