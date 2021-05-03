В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ожидается повышение уровня воды в реках

С утра 5 по утро 6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, порывами 23-25 м/с, 5 мая днем местами на полуострове ожидается усиление ветра до 28-32 м/с.

Как сообщает Report, об этом предупреждает Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове временами возможны дожди.

С 5 до вечера 6 мая в районах Азербайджана ожидается неустойчивая погода, местами грозы, дожди, в основном в северных и западных районах интенсивный, град, в высокогорных районах снег. Будет дуть западный ветер с порывами до 15-20 м/с, 5 мая местами усилится до 25-30 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках. Есть вероятность паводка некоторых горных рек Большого и Малого Кавказа.