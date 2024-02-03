В Азербайджане ожидается сильный ветер и осадки

С 5-го по 6-е февраля в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер усилится до 18 м/с, временами с порывами до 25 м/с, а днем 6 февраля северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами - до 25 м/с.

С 5-го по 6-е февраля в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер усилится до 18 м/с, временами с порывами до 25 м/с, а днем 6 февраля северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами - до 25 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

После нескольких дней умеренной погоды 6 февраля в районах Азербайджана, начиная с северных и западных, местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных территориях Газах-Гянджинского, Балакен-Шекинского и Губа-Гусарского регионов осадки могут усилиться.

Днем 4-го и 5-го февраля в горных и предгорных районах страны ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами порывы могут достигать 25 м/с, а днем 6 февраля ветер местами усилится до 35 м/с.