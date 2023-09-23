В Азербайджане ожидается сильный ветер, дожди

С 25 сентября до вечера 26 сентября в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами пройдут дожди

С 25 сентября до вечера 26 сентября в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами пройдут дожди.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

На отдельных территориях (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах - снег.

Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Повысится уровень воды в реках: Катехчай, Талачай, Шинчай, Кюрмюкчай, протекающих по территории Балакенско-Шекинского региона; Гёйчай, Демирапаранчай, Гирдиманчай в Огуз-Габалинском регионе; Вельвелачай, Гарачай в Губа-Гусарском регионе; Эсрикчай, Гянджачай, Габыррычай в Дашкесан-Гадабекском и Гянджа-Газахском регионах; в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах возможны кратковременные паводки на реках Горанчай, Гуручай и Кёнделенчай.