В Азербайджане ожидается сильный ветер, дождь и снег

С вечера 30 марта до второй половины дня 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, ночью и утром 31 марта в некоторых частях полуострова до 33-38 м/с.

С вечера 30 марта до второй половины дня 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, ночью и утром 31 марта в некоторых частях полуострова до 33-38 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 31 марта в течение дня периодически ожидаются осадки, которые в некоторых частях полуострова будут временами усиливаться.

Вечером 31 марта, в основном на севере Абшеронского полуострова, вероятен дождь с кратковременным мокрым снегом. Дождливая погода продержится до утра 3 апреля. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10°.

Кроме того, 30 марта, в северных и западных районов Азербайджана временами ожидается выпадение осадков, в горных и предгорных районах - снег, в некоторых районах Большого и Малого Кавказа осадки станут интенсивными. Во второй половине дня 1 апреля интенсивность осадков уменьшится, а к вечеру постепенно прекратится. В некоторых местах вероятен град.

Западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами до 25-30 м/с, вечером 30-го, ночью 31-го и утром местами усилится до 33-38 м/с. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 8-10°.

Есть вероятность увеличения водности в реках, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.