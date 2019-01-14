В Азербайджане ожидается сильный ветер

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Баку. 14 января REPORT.AZ/ МЭПР предупреждает о ветреной погоде в Азербайджане.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 15 и 16 января будет преобладать юго-западный ветер, местами с усилением.
В некоторых районах Азербайджана 15-16 января ожидается усиление юго-западного ветра.
Samirə AbdullayevaАвтор новости