В Азербайджане ожидается сильный ветер

Баку. 14 января REPORT.AZ/ МЭПР предупреждает о ветреной погоде в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 15 и 16 января будет преобладать юго-западный ветер, местами с усилением.

В некоторых районах Азербайджана 15-16 января ожидается усиление юго-западного ветра.