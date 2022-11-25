В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий

Погодные условия в Азербайджане резко изменятся, температура воздуха понизится, пройдут осадки.

Погодные условия в Азербайджане резко изменятся, температура воздуха понизится, пройдут осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, после не характерной для ноября относительно мягкой погоды с 27-го ноября в Баку и на Абшеронском полуострове погодные условия изменятся. Ожидается усиление северного ветра до 20-23 м/с.

С 29 ноября по 2 декабря ожидаются осадки, температура воздуха понизится до 7-9° тепла. Отметим, что наблюдаемая сейчас температура воздуха на 7° выше климатической нормы.

26 ноября в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидается неустойчивая погода, временами будут идти дожди, местами интенсивные, в горных районах пройдет снег. С вечера 28 ноября до первых чисел декабря ожидается усиление интенсивности осадков. 27-28 ноября в отдельных местах ожидается северный ветер с порывами до 20-25 м/с. Начиная с 28 ноября температура воздуха понизится до 6-11° тепла, в горных районах - до 0-5° мороза.

Есть вероятность повышения уровня водности в реках.