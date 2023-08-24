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В Азербайджане ожидается неустойчивая погода, температура воздуха понизится на 4-7 градусов

В Азербайджане ожидается неустойчивая погода, температура воздуха понизится на 4-7 градусов С утренних часов 25 августа и до утра 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
24 августа 2023 г. 16:48
В Азербайджане ожидается неустойчивая погода, температура воздуха понизится на 4-7 градусов

С утренних часов 25 августа и до утра 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова не исключаются ливни.

Северо-восточный ветер будет временами усиливаться до 15-18 м/с. Температура воздуха опустится на 4-6° градусов по сравнению с предыдущими днями, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 27-30° тепла.

В некоторых районах Азербайджана, начиная с вечера 24 августа и до 27 августа ожидается дождливая погода. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключаются грозы и град. Скорость восточного ветра временами усилится до 20-25 м/с.

Температура воздуха опустится на 4-7° градусов по сравнению с предыдущими днями. Есть вероятность увеличения водности рек, в некоторых горных реках пройдут паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Avqustun 27-dək hava qeyri-sabit keçəcək, temperatur 4-7 dərəcə aşağı enəcək - XƏBƏRDARLIQ

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