В Азербайджане ожидается нестабильная погода

С вечера 29 августа до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с.

С вечера 29 августа до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью местами возможен дождь.

В регионах Азербайджана с утра 29 августа, начиная с северных и западных районов, до вечера 30 августа погодные условия будут нестабильными, ожидаются переменные осадки. Местами ожидаются обильные дожди, возможны грозы и град.

Прогнозируется восточный ветер с порывами до 20-25 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные паводки на некоторых горных реках.