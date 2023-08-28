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В Азербайджане ожидается нестабильная погода

В Азербайджане ожидается нестабильная погода С вечера 29 августа до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с.
Экология
28 августа 2023 г. 15:51
В Азербайджане ожидается нестабильная погода

С вечера 29 августа до утра 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью местами возможен дождь.

В регионах Азербайджана с утра 29 августа, начиная с северных и западных районов, до вечера 30 августа погодные условия будут нестабильными, ожидаются переменные осадки. Местами ожидаются обильные дожди, возможны грозы и град.

Прогнозируется восточный ветер с порывами до 20-25 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках, вероятны кратковременные паводки на некоторых горных реках.

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Версия на английском языке Unstable weather conditions expected in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, külək əsəcək, yağış yağacaq

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