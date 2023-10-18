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В Азербайджане ожидается нестабильная погода

В Азербайджане ожидается нестабильная погода С вечера 19 и до утра 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.
Экология
18 октября 2023 г. 15:53
В Азербайджане ожидается нестабильная погода

С вечера 19 и до утра 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В районах Азербайджана с 20 октября ожидается нестабильная погода, осадки ливневого характера. Местами (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны осадки, грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, а также повышение уровня воды в реках.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-sabit hava davam edəcək, yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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