В Азербайджане ожидается нестабильная погода

С вечера 19 и до утра 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

С вечера 19 и до утра 20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В районах Азербайджана с 20 октября ожидается нестабильная погода, осадки ливневого характера. Местами (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны осадки, грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, а также повышение уровня воды в реках.