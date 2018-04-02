В Азербайджане ожидается нестабильная погода

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ближе к ночи в некоторых местах возможен дождь.

Утром возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня перейдет в местами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру ожидаются грозы, местами дожди, в горных территориях возможен снег.

На отдельных территориях будет туман. Ожидается западный ветер, скорость которого днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что начиная с западных районов, со второй половины дня 3 апреля по 5 апреля в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами грозы, дожди, в горных территориях возможен снег, который временами примет интенсивный характер, ожидается град.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Уровень воды в некоторых реках Большого и Малого Кавказа может повыситься.