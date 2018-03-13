В Азербайджане ожидается мокрый снег

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью в некоторых местах на полуострове вероятен мокрый снег. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-2, днем 5-8, в Баку ночью ожидается 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

14 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных территориях снег. Местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, чрезмерная влажность воздуха 14-15 марта на Абшеронском полуострове может вызвать чувство дискомфорта у некоторых метеозависимых людей.