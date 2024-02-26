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В Азербайджане ожидается минусовая температура, дороги покроются льдом

В Азербайджане ожидается минусовая температура, дороги покроются льдом
Экология
26 февраля 2024 г. 12:39
В Азербайджане ожидается минусовая температура, дороги покроются льдом

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается слабый туман, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 2° тепла, днем - 4-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-9° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорьях - 13-18°, днем - 0-5° мороза.

Морозная погода может привести к обледенению дорог в горных районах страны.

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Версия на английском языке Frosty weather expected in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq

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