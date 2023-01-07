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В Азербайджане ожидается метель

В Азербайджане ожидается метель С 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется резкое изменение погодных условий, пройдут дожди и снег.
Экология
7 января 2023 г. 17:25
В Азербайджане ожидается метель

С 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется резкое изменение погодных условий, пройдут дожди и снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 7-го до полудня 10-го числа прогнозируется порывистый северо-восточный ветер. С 8-го по 10-е января возможна метель.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 10-12°, ночью будет 1-3° мороза, днем - около 0°.

На дорогах образуется гололед.

В регионах Азербайджана с 8-го до утра 12 января погодные условия изменятся, пройдут дожди и снег. Местами возможны интенсивные осадки.

С вечера 7-го до полудня 10-го января временами будет усиливаться северо-восточный ветер. Ожидаются метели.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 10-12°, ночью будет 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горах 10-15° мороза, днем 5-8° мороза.

Дороги покроются льдом.

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