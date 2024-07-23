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В Азербайджане ожидается ливень, выпадет град

В Азербайджане ожидается ливень, выпадет град В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июля до вечера 25 июля местами ожидаются дожди, грозы.
Экология
23 июля 2024 г. 16:03
В Азербайджане ожидается ливень, выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июля до вечера 25 июля местами ожидаются дожди, грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

25 июня в отдельных местах полуострова возможны ливни.

В районах Азербайджана с дня 24 июля, начиная с горных территорий, до вечера 26 июля местами ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Гянджа-Газах, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные ливни, град.

На ряде рек Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринском регионе возможны кратковременные паводки и сели.

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