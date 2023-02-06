В Азербайджане ожидается гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 февраля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром прогнозируется изморось, туман, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление опустится до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, мокрый снег. Временами туман. Прогнозируется западный ветер, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.