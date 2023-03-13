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В Азербайджане завтра ожидается до 20 градусов тепла

В Азербайджане завтра ожидается до 20 градусов тепла 14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
13 марта 2023 г. 13:36
В Азербайджане завтра ожидается до 20 градусов тепла

14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем до 11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана пройдет без осадков, однако 14 марта в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Rainless weather expected tomorrow in Baku 
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

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