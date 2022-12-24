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В Азербайджане открываются пункты приема стеклотары

В Азербайджане открываются пункты приема стеклотары В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и оптимизации управления стекольными отходами при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО ”Чистый город" на территории завода по сортировке тве
Экология
24 декабря 2022 г. 10:56
В Азербайджане открываются пункты приема стеклотары

В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и оптимизации управления стекольными отходами при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО ”Чистый город" на территории завода по сортировке твердых бытовых отходов начал функционировать пункт приема стекла.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Заур Зейналов.

По его словам, предприятия и физические лица могут сдавать в пункты приема отходы из стекла в любом состоянии и получать взамен определенную плату: "Проект направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха на территории страны, содействие рациональному использованию имеющихся ресурсов".

Он отметил, что количество пунктов приема стеклотары в дальнейшем будет увеличено.

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