В Азербайджане открываются пункты приема стеклотары

В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и оптимизации управления стекольными отходами при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО ”Чистый город" на территории завода по сортировке тве

В целях рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и оптимизации управления стекольными отходами при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов и ОАО ”Чистый город" на территории завода по сортировке твердых бытовых отходов начал функционировать пункт приема стекла.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Заур Зейналов.

По его словам, предприятия и физические лица могут сдавать в пункты приема отходы из стекла в любом состоянии и получать взамен определенную плату: "Проект направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха на территории страны, содействие рациональному использованию имеющихся ресурсов".

Он отметил, что количество пунктов приема стеклотары в дальнейшем будет увеличено.