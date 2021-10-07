В Азербайджане открывается сезон охоты

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты.

Состоялось очередное заседание Координационного совета по вопросам охоты.

Как сообщил Report начальник Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев, на заседании, прошедшем с участием представителей Национальной академии наук Азербайджана, различных госучреждений, международных организаций и общественных объединений, было принято единогласное решение об открытии сезона охоты на территории республики с 8 октября.

Информация о сроках и нормах охоты на диких животных и птиц, на которых разрешена охота, размещена на официальном сайте министерства в разделе "Объявления".