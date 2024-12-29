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В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета

В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, связанных с охотой в Азербайджанской Республике", определяющие случаи, при которых гражданам будет отказано в выдаче охотничьего билета.
Экология
29 декабря 2024 г. 10:30
В Азербайджане определены случаи отказа в выдаче охотничьего билета

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, связанных с охотой в Азербайджанской Республике", определяющие случаи, при которых гражданам будет отказано в выдаче охотничьего билета.

Как сообщает Report, так, охотничий билет не выдадут лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также ограниченно дееспособным и недееспособным гражданам. Кроме того, в получении билета откажут, если в заявлении или прилагаемых документах будут обнаружены ошибочные или искаженные сведения.

Основанием для отказа также станет и непрохождение минимального экзамена по охоте, истечение срока разрешения на использование охотничьего оружия и срока хранения оружия на территории республики.

Охотничий билет не выдадут и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность животного мира и охоты.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ovçuluq biletinə imtina verilməsi halları müəyyənləşib

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