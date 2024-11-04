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В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с сильным ветром, прогнозируемым на территории страны 5 ноября.
Экология
4 ноября 2024 г. 18:29
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с сильным ветром, прогнозируемым на территории страны 5 ноября.

Об этом Report сообщили в Службе.

В Нахчыванской АР, Агджабеди, Астаре, Агсу, Бейлагане, Билясуваре, Габале, Джалилабаде, Джебраиле, Имишли, Исмаиллы, Газахе, Гёйгёле, Агдере, Ханкенди, Лачыне, Шуше, Губадлы, Зангилане, Гедабеке, Кяльбаджаре, Кюрдамире, Лянкяранн, Лерике, Ширване, Сабирабаде, Саатлы, Сальяне, Сиязане, Физули, Ходжавенде, Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Шамахы, Масаллы и Ярдымлы скорость северо-западного ветра будет достигать показателей желтого уровня погодной опасности - 13.9-20.7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Агдаме, Агдаше, Загатале, Гахе, Огузе, Балакяне, Шеки, Гейчае, Гёранбое, Гобустане, Тертере, Барде, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Уджаре, Зардабе, Хачмазе, Шамкире, Самухе, Дашкесане, Агстафе, Товузе, Гяндже, Нефтчале и Гаджигабуле порывы северо-западного ветра будут достигать 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

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