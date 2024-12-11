В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила желтый и оранжевый уровни опасности в связи с прогнозируемым усилением ветра 12-13 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и ряде других регионов страны.

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности на 12-13 декабря.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшероне, в Агдаме, Агдере, Кяльбаджаре, Газахе, Гяндже, Агстафе, Товузе, Гядабеке, Дашкесане, Шамкире, Гейгеле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Уджаре, Агдаше, Гахе, Балакене, Шеки, Загатале, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Огузе, Габале, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Ширване и Гейчае ожидается северо-западный ветер с порывами 13,9-20,7 м/с. Это соответствует желтому уровню опасности.

В Геранбое и Нафталане прогнозируется еще более сильный ветер - до 20,8-28,4 м/с, что уже соответствует оранжевому уровню угрозы.