В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с усилением ветра, прогнозируемым на территории страны с 17 по 19 октября.

Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с усилением ветра, прогнозируемым на территории страны с 17 по 19 октября.

Об этом Report сообщили в Службе.

В Нахчыване, Шаруре, Садараке, Кянгярли, Шахбузе, Бабеке, Газахе, Агстафе, Товузе, Шемкире, Самухе, Дашкесане, Гяндже, Зардабе, Агдаше, Уджаре, Гёйчае, Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Агдаме, Агджабеди, Нефтчале, Гобустане, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Гёйгёле, Исмаиллы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гусаре и Шахдаге скорость западного ветра будет достигать показателей желтого уровня погодной опасности - 13.9-20.7 м/с.

В Мингячевире, Гёранбойском, Нафталанском, Бардинском, Тертерском и Евлахском районах порывы западного ветра будут достигать 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.