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В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в регионах с вечера 6 июля до полудня 8 июля.
Экология
5 июля 2024 г. 18:52
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в регионах с вечера 6 июля до полудня 8 июля.

Об этом Report сообщили в Службе.

В Садараке, Шаруре, Кянгярли, Агстафе, Газахе, Шемкире, Товузе, Самухе, Гядабеке, Барде, Тертере, Гёйгёле, Агдаме, Евлахе, Мингячевире, Агджабеди, Балакяне, Загатале, Шеки и Гахе с перерывами будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Нахчыване, Бабеке, Джульфе, Шахбузе, Ордубаде, Нафталане, Геранбое, Гяндже и Дашкесане, где порывы восточного ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKüləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq edilib

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