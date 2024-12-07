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В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми Баку и на Абшероне, а также ряде регионов республики 8 декабря ветреными погодными условиями.
Экология
7 декабря 2024 г. 18:09
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с сильным ветром

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми Баку и на Абшероне, а также ряде регионов республики 8 декабря ветреными погодными условиями.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хачмазе, Хызы, Губе, Гусаре, Гобустане, Сальяне, Нефтчале ожидается порывистый юго-восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому предупреждению.

В Шабране и Сиязане ожидается порывистый юго-восточный ветер, который будет колебаться в пределах 20,8-28,4 м/с в соответствии с оранжевым предупреждением.

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