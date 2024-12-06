В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми в некоторых регионах республики 7-8 декабря ветреными погодными условиями.
Как сообщает Report, в Хачмазском, Хызинском, Губинском, Гусарском, Гобустанском, Сальянском, Нефтчалинском районах будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.
Оранжевое предупреждение объявлено в Шабранском и Сиязаньском районах, где ожидается юго-восточный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.