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В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 августа.
Экология
10 августа 2024 г. 15:46
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 августа.

Об этом Report сообщили в службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгёле, Сальяне, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Нефтчале будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

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