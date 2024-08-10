В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 августа.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 августа.

Об этом Report сообщили в службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгёле, Сальяне, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Нефтчале будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.