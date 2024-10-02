О нас

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 3 октября.
Экология
2 октября 2024 г. 12:59
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 3 октября.

Как сообщили Report в Службе, порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будут достигать 13,9-20,7 м/с.

2 и 3 октября в Ордубаде, Джульфе, Лерике, Ярдымлы, Геранбое, Нафталане, Тертере, Барде, Сиязане, Самухе, Шабране, Гяндже, Гёйгёле, Евлахе, Мингячевире, Дашкесане, Шеки, Шахдаге, Хыналыге, Губе, Гусаре, Хызы, Нефтчале, Джалилабаде, Гобустане скорость западного ветра будет достигать 13,9-20,7 м/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра
Дождливая погода в Азербайджане сохранится и завтра
2 октября 2024 г. 13:16
Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию
Мухтар Бабаев: Азербайджан разрабатывает новую климатическую стратегию
2 октября 2024 г. 11:52
На Бакинской неделе климатической деятельности обсудили финансирование сельского хозяйства
На Бакинской неделе климатической деятельности обсудили финансирование сельского хозяйства
1 октября 2024 г. 17:27
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
1 октября 2024 г. 16:25
В рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности
ФотоВ рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности
1 октября 2024 г. 16:23
В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости
В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости
1 октября 2024 г. 16:07
Юджин Си: Переход на электродвигатели помог бы снизить вред окружающей среде от судоходства
Юджин Си: Переход на электродвигатели помог бы снизить вред окружающей среде от судоходства
1 октября 2024 г. 15:12
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Талех Зиядов: Уровень Каспия за последние 5 лет снизился на 1 метр, но сейчас остается стабильным
Талех Зиядов: Уровень Каспия за последние 5 лет снизился на 1 метр, но сейчас остается стабильным
30 сентября 2024 г. 16:51
В Азербайджане объявлен прогноз погоды на октябрь
В Азербайджане объявлен прогноз погоды на октябрь
30 сентября 2024 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi