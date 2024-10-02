В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 3 октября.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 3 октября.

Как сообщили Report в Службе, порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будут достигать 13,9-20,7 м/с.

2 и 3 октября в Ордубаде, Джульфе, Лерике, Ярдымлы, Геранбое, Нафталане, Тертере, Барде, Сиязане, Самухе, Шабране, Гяндже, Гёйгёле, Евлахе, Мингячевире, Дашкесане, Шеки, Шахдаге, Хыналыге, Губе, Гусаре, Хызы, Нефтчале, Джалилабаде, Гобустане скорость западного ветра будет достигать 13,9-20,7 м/с.