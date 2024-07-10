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В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 июля.
Экология
10 июля 2024 г. 12:37
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 июля.

Об этом Report сообщили в Службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Джульфе, Ордубаде, Шеки, Гяндже, Шемкире, Самухе, Агдаме, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

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