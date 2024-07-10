В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 июля.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Азербайджане 11 июля.

Об этом Report сообщили в Службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Джульфе, Ордубаде, Шеки, Гяндже, Шемкире, Самухе, Агдаме, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.