В Азербайджане объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с усилением ветра, прогнозируемым на территории страны с 5 по 7 сентября.

Национальная служба гидрометеорологии объявила в Азербайджане желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с усилением ветра, прогнозируемым на территории страны с 5 по 7 сентября.

Об этом Report сообщили в службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 5 сентября северо-западный ветер усилится до показателей желтого уровня погодной опасности - 13.9-20.7 м/с.

С полудня 5 сентября до полудня 7 сентября скорость западного ветра в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Товузе, Агстафе, Барде, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Бейлагане, Агдаме, Физули, Агджабеди, Самухе, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Агсу, Балакене, Шеки, Загатале, Шемахе, Гобустане, Астаре, Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Билясуваре также будет достигать 13.9-20.7 м/с.

В Гяндже, Геранбое и Нафталанском районе порывы западного ветра будут достигать 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.