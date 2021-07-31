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В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 1 августа

В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 1 августа В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 1 августа.
Экология
31 июля 2021 г. 12:57
В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 1 августа

В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Ночью местами вероятен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем - 31-36° тепла, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет 24-25° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дождь. В отдельных местах ожидаются ливни, есть вероятность выпадения града. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Avqustun ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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