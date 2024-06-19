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В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Экология
19 июня 2024 г. 16:48
В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в службе, предупреждение о ветре охватывает период с вечера 19 июня до 21 июня.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 13,9- 20,7 м/с в Гобустане, Сиязане, Алтыагадже, Хызы, Шабране, Хачмазе, Сальяне, Ордубаде, Джульфе, Бейлагане, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Агдере, Агджабеди, Шеки, Балакене, Гахе, Огузе, Загатале, Товузе, Самухе, Гёйчае, Агстафе, Гадабеке, Дашкесане и Агдаше.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Горанбойском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгёльском, Мингячевирском, Шамкирском, Нефтечалинском районах, где порывы ветра будут достигать 20,8- 28,4 м/с.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKüləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq edilib

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