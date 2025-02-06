В Азербайджане объявили желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой

14:46

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана.

Как сообщили Report в службе, 7-8 февраля в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Губадлы, Агдаме, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Агджабеди, Джалилабаде, Мингячевире, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гяндже, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Самухе, Зардабе, Имишли, Физули, Бейлагане, Барде, Евлахе, Тертере, Гахе, Загатале, Шеки, Шамахе, Исмаиллы, Гусаре, Хачмазе ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому предупреждению.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Гобустане, Гаджигабуле ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому предупреждению.