В Азербайджане обнародованы цены на разовое разрешение охоты - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На территории Азербайджана с 30 мая объявлен сезон охоты 2015-2016 гг. Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

На территории республики за сезон охоты 2015-2016 гг. установлены сроки и нормы охоты на диких животных и птиц. С целью регулирования количества диких животных и птиц разрешается охота в соответствующих охотничьих зонах и охотничьих хозяйствах указанных регионов:

- Дагестанский тур (козел) 30 мая-17 октября 2015 года, один козел на группу в составе не менее 3 охотников, Закатала, Шеки, Гах, Губа, Исмаиллы, Огуз;

- Кабан (дикая свинья) 19 сентября-19 декабря 2015 года, один кабан на группу, состоящую из не менее 3 охотников, Лянкяран, Астара, Лерик, Гах, Джалилабад, Закатала, Имишли, Губа, Хачмаз, Нефтчала, Ярдымлы, Шеки, Исмаиллы;

- Заяц 14 ноября 2015 года - 09 января 2016 года, 2 зайца на одного охотника, Дивичи, Кюрдемир, Сальян, Нефтчала, Джалилабад, Билясувар, Евлах, Лянкяран, Закатала, Акстафа, Газах, Зардаб, Масаллы, Губа, Хачмаз, Имишли, Сабирабад, Саатлы;

- Болотный бобр (нутрия) 10 октября 2015 года - 20 февраля 2016 года (предоставляется разрешение только хозяйственным организациям на хранение бобров в вольерах);

- Кулик (за исключением белохвоста, чибиса, кроншепа маленького) 12 сентября – 07 ноября 2015 года, 6 птиц на одного охотника, соответствующие охотничьи участки и охотничьи хозяйства;

- Гусь (за исключением белобрового и красногрудого гуся) 10 октября 2015 года - 20 февраля 2016 года, 1 птица на одного охотника, охотничьи хозяйства на водно-болотных территориях;

- Утка (за исключением белоглазой черной утки, савки и мраморного чирка) 10 октября 2015 года - 20 февраля 2016 года, 4 птицы на одного охотника, охотничьи хозяйства на водно-болотных территориях;

- Лысуха 10 октября 2015 года - 20 февраля 2016 года, 6 птиц на одного охотника, охотничьи хозяйства на водно-болотных территориях.

Цены на разовое разрешение на охоту:

- Дагестанский тур (козел) - 24 маната 75 гяпиков;

- Кабан (дикая свинья) - 16 манат 50 гяпиков;

- Заяц - 2 маната 20 гяпиков;

- Кулик – 31 гяпик;

- Утка – 99 гяпиков;

- Лысуха – 31 гяпик;

- Гусь – 2 маната 53 гяпика.